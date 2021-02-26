ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الجمعة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" سمح بنشر معلومات عن اعتقال مواطن عربي من إسرائيل، بزعم التجسس لصالح حركة حماس.
واعتقل الشاباك مؤخرا مواطنا عربيا من جنوبي إسرائيل، 43 عاما، بزعم أنه يعمل كجاسوس لصالح حركة حماس بقطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن المعتقل هو المواطن البدوي محمد أبو عاذرة، الذي شغلته حماس كجاسوس لجمع المعلومات عن القبة الحديدية في إسرائيل.
وأضافت، أن أبو عاذرة تم اعتقاله بتاريخ الثالث من فبراير الجاري، وتبين من التحقيق أنه تم تجنيده قبل سنة ونصف للعمل لصالح حركة حماس.
وأشارت الى أن أبو عاذرة كان على تواصل سري مع عناصر حركة حماس، ونقل لهم معلومات عن أماكن تواجد بطاريات القبة الحديدية بالجنوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال إسرائيلي تجسس لصالح حماس وجمع معلومات عن القبة الحديدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.