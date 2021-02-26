البرلمان الهولندى يعترف بالإبادة التركية للأرمن وأنقرة تستنكر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"فرانس برس"، اعتبرت الخارجية التركية أن قرار البرلمان الهولندى "محاولة لا قيمة لها لإعادة كتابة التاريخ لأهداف سياسية"، وأنه تصويت "شعبوى بلا قيمة"، مضيفة أن "الذين صوتوا للنص لهم أهداف انتخابية وشعبوية".

وبحسب الوكالة، وافق مجلس النواب فى البرلمان الهولندى على اقتراح يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، على يد الإمبراطورية العثمانية فى الحرب العالمية الأولى، إلا أنه تصويت غير ملزم.

وقال جويل فورديويند، عضو حزب الاتحاد المسيحى الذي طرح الاقتراح: "من الملح أكثر من أى وقت مضى أن تتحدث الدول بوضوح عن الماضى لتعزيز المصالحة".

واعترف النواب الهولنديون بالإبادة الجماعية للأرمن منذ 2018، فى خطوة أثارت غضب الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، حيث ترفض أنقرة الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية رغم توثيقها من عدد من المؤرخين، وهو إنكار كان سببًا فى تسميم العلاقات بين أنقرة ويريفان حتى اليوم.