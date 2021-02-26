التحالف يدمر صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، الجمعة، أنه دمر صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت مساء الجمعة من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.
وأكد المالكي أن قياده القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمه لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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