سوريا تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا في البلاد الى 1018

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة السورية في بيان لها اليوم ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 15467.

كما رصدت الصحة السورية شفاء 84 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9637.

فيما سجلت الوزارة السورية وفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1018 حالة .