رئيس حركة مشروع تونس: النهضة أكبر كذابين في العالم

قال السياسي التونسي البارز محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، اليوم الجمعة، إن حركة النهضة "أكبر كذابين في العالم".
وأضاف مرزوق خلال تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" المحلية، أن حركة النهضة قادرة على تغيير رأيها وأفكارها حسب مصالحها.
وأشار زعيم حركة مشروع تونس إلى أن "النهضة" صرحت في وقت سابق أنها لن تتحالف مع قلب تونس، لكنها لم تلتزم بتعهداتها.
وأكد مرزوق أن النهضة قادرة على التخلي عن المشيشي في أي لحظة، موضحا أنه سبق ودعا المشيشي لعدم "التحزم".
وتابع السياسي التونسي "المشيشي حاليا رهينة حزامه السياسي والغنوشي متخفي وراءه وحكومته حكومة محاصصة متنكرة وليست مستقلة".
في سياق آخر، أشار مرزوق إلى أن النظام السياسي الحالي ''غير شرعي" في ظل غياب المحكمة الدستورية وعدم احترام الآجال المنصوص عليها في الدستور، موضحا أن الحل للخروج من الأزمة الحالية هو إجراء استفتاء لتغيير الدستور والنظام السياسي الحالي.
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