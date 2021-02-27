طريقة تحميل لعبة ببجي 2 Pubg New State وأهم متطلبات التشغيل للعبة علي جميع الأجهزة وخاصة الاجهزة المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد والايفون، حيث انتشرت عمليات البحث مؤخرا علي المواقع عن خطوات تحميل ببجي 2 التي أعلنت عنها شركة ببجي والتي تتكلم عن المستقبل 2051، وجاء الهدف من تنزيل الإصدار الجديد للعبة ببجي بعد انخفاض البحث عن PUBG MOBILE الإصدار القديم، وتعد لعبة ببجي موبايل 2 أو ما تسمي ببجي نيو ستيت من اهم مميزتها الجرافيك الرائع التي تجده في اللعبة وأشكال السيارات والمدرعات والمباني بالإضافة إلي التنوع في الأسلحة، حيث من المتوقع أن تلقي اللعبة اهتمام بالغ في هذا الإصدار بخلاف الإصدار القديم.

يمكنك الان تحميل لعبة ببجي والتي تشبه لعبة ببجي 2 في ثوبها الجديد إلي الواقعية في معظم الأحداث ابرز من شاهد الفيديو التشويقي الذي نشرته شركة ببجي فسيشاهد أضافه شكل الاسكوبات الجديدة، بالإضافة إلي سماع صوت الزجاج عند الكسر بطريقة تشبه الواقع تماما، كما ستشاهد تغير كبير في أشكال السيارات والقطارات في اللعبة، كل ما عليك لتحميل ببجي 2 علي جهاز الكمبيوتر هو تثبيت BLUESTACKS علي جهازك الكمبيوتر أو الجوال ثم أكمال خطوات التسجيل علي جوجل ثم اتباع التالي:



الضغط علي مربع البحث وكتابة PUBG: NEW STATE ثم الضغط علي بحث.

ثم الضغط علي بحث. ستظهر أمامك اللعبة الضغط علي تثبيت لعبة ببجي .

. ستواجهك خطوة التسجيل المسبق والذي سيكون متاح خلال ساعات.

في البداية شاهد الفيديو التوضيحي قبل بدء التحميل.

تختلف متطلباب تشغيل لعبة ببجي 2 عن لعبة ببجي العادية بشكل كبير حيث أن المواصفات التي حددتها شركة ببجي لضمان تشغيل اللعبة بشكل سليم تحتوي علي التالي:

يجب أن لا يقل نظام التشغيل علي الجوال عن نظام اندرويد 6.

يجب أن يكون بالهاتف مساحة فارغة لا تقل عن 2.5 جيجا بايت.

خلال الساعات القادمة سنوضح لكم ألية التسجيل المسبق للعبة وطريقة شحن شدات ببجي بعد الإصدارات الجديدة للعبة والي أن يحين هذا الموقع إذا كنت بحاجة إلى أي استفسار اكتبه في صندوق التعليقات اسفل المقال طريقة تحميل لعبة ببجي 2 Pubg New State وأهم متطلبات التشغيل للعبة.