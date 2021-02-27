الرئيس الأرمنى يرفض طلب باشينيان إقالة قائد الأركان

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة الجمهورية الأرمنية، اليوم السبت، أن الرئيس آرمين ساركيسيان، رفض التوقيع على القرار الصادر عن رئيس الوزراء نيكول باشينيان بشأن إقالة قائد هيئة الأركان العامة فى الجيش أونيك جاسباريان، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمينى، الخميس الماضى، بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التى ارتكبتها السلطات الحالية فى مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية". ووصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكرى، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك جاسباريان. ونظمت المعارضة الأرمينية مظاهرات شعبية مطالبة برحيل باشينيان، محملة إياه المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.

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