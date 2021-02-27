بريطانيا : استخدام الحوثيين العنف الجنسى كسلاح جريمة مخزية

وقال السفير البريطانى فى تغريدة على صفحته بموقع تويتر: "تم إقرار عقوبات من قبل مجلس الأمن الدولى ضد سلطان زابن بسبب التعذيب الوحشى والعنف ضد النساء اللاتى تجرأن على التحدث ضد حكم الحوثيين"، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".
وأكد آرون أن "استخدام العنف الجنسى كسلاح جريمة مقززة ومخزية"، فى إشارة إلى الانتهاكات الشنيعة التى مارسها الحوثيون بقيادة "زابن" ضد نساء يمنيات مختطفات فى سجون سرية بصنعاء.
وفرض مجلس الأمن الدولى، الخميس، عقوبات على القيادى الحوثى سلطان زابن.
ويعد زابن الذى ينحدر من مديرية "رازح" بمحافظة صعدة معقل الحوثيين، شمالى اليمن، أحد كبار المسؤولين الأمنيين المتورطين بجرائم تعذيب واعتداءات جنسية بحق النساء المختطفات فى سجون الميليشيا بصنعاء .
ولعب زابن دورا بارزا فى حملات الترهيب والاعتقالات المنهجية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسى، ضد نساء يمنيات مختطفات.
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