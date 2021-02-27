أخبار اليمن : وزير الخارجية: عرقلة إدخال السفن يهدد بإنهيار المؤسسات الخدمية

وزير الخارجية: عرقلة إدخال السفن يهدد بإنهيار المؤسسات الخدمية
ناقش وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم، مع الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي باليمن لوران بوكيرا، البرنامج الخاص بزيارة المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي إلى اليمن مطلع الأسبوع الثاني من شهر مارس القادم.
وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الخاصة بمؤتمر المانحين للمساعدات الإنسانية لليمن المقرر عقده في الأول من مارس المقبل بسويسرا.
وخلال اللقاء شدد الوزير شرف، على ضرورة معالجة موضوع استمرار حصار تحالف العدوان السعودي لميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي بوتيرة مضاعفة وممنهجة لإحداث أكبر ضرر بشرائح المجتمع اليمني.
وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة تداعيات الكارثة الإنسانية والمعيشية باليمن، رغم إدراك المجتمع الدولي لحقيقة وضرر ذلك الحصار.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت إلى أن استمرار عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي من قبل تحالف العدوان ومرتزقته في حكومة الفنادق، يهدد بانهيار كافة المؤسسات الخدمية، وخاصة قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي، علاوة على ارتفاع تكاليف وسائل نقل المواد الغذائية والعلاجية مما يزيد من الأعباء على المواطن.
من جانبه أشار الممثل المقيم لبرنامج الأغذية، إلى الجهود التي يبذلها البرنامج لتقديم الدعم وبالذات في الجانب الغذائي بالرغم من وجود قصور في التمويل من قبل المانحين، ما يترك أثراً سلبياً على خطط البرنامج في تقديم المساعدات والدعم للشعب اليمني.
وأوضح أن الأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها ووكالاتها تعول كثيرا على مؤتمر المانحين لسد الفجوة بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها وبرامجها في المجال الإنساني.
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