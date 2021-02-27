عدا طلاب ثانوية عامة.. تعطيل جميع المدارس 12 يوما لمواجهة كورونا في فلسطين

أعلنت السلطة الفلسطينية سلسلة إجراءات جديدة للحد من اتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، منها تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة ما عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12 يوما.

وقرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعليم عن بعد ويسمح للإداريين بالوصول بما لايزيد على 50% للدوام، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشملت قرارات السلطة الفلسطينية منع الحركة منعًا باتًا بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها القدس.

منع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة 7:00 مساءً وحتى 6:00 صباحا، فضلا عن إغلاق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران.

كما قررت السلطة أن يكون يوما الجمعة والسبت إغلاقا تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها، فيما يتولى المحافظون إغلاق أي مدينة أو مخيم إغلاقا داخليا حسب الضرورة.

وجاء من ضمن الإجراءات الجديدة للحد من تفشي الوباء، منع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، فضلا عن منع دخول الفلسطينيين من أراضي 1948.

وتابع البيان الحومي "يستثنى من هذا القرار الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ والمواد الغذائية والزراعية والطواقم الطبية والمخابز والصيدليات مع التقيد بإجراءات السلامة".

وقصرت السلطة دوام الوزارات على نسبة لا تتجاوز 50% من الطواقم، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته ما عدا وزارة الصحة، فيما يكون عمل القطاع الخاص والصناعي بنسبة 50% ايضا بما فيها المطاعم والمقاهي.

وأوضحت السلطة الفلسطينية أن مدة هذه الإجراءات 12 يوما من تاريخ الغد، فيما جرى تكليف المحافظين والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ.

وتابع اشتية "بخصوص اللقاحات هناك منافسة عالمية ونحن اشترينا بما قيمته 10 ملايين دولار وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر مارس".