فيديو .. استهداف الحوثيين للقرى السكنية غرب مأرب

جدة - نرمين السيد - نشر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم السبت، مشاهد مصورة توثّق لحظات قصف ميليشيا الحوثى لمنازل المواطنين فى القرى الآهلة بالسكان بمديرية صرواح غرب مأرب، بالصواريخ الباليستية وبقذائف المدفعية، متعمّدة استهداف المدنيين وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم.





وبحسب المركز، فإن هذه المشاهد تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك، كما تضع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لتدين هذه الجرائم وتتخذ مواقف حازمة تتناسب مع شعاراتها الداعية لحماية المواطنين وممتلكاتهم والانتصار لهم بتقديم المجرمين إلى العدالة، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث". وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، دعت فى وقت سابق، المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب الذين يواجهون تبعات آلة حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، ان مأرب تتعرض منذ مطلع فبراير الجارى لأكبر وأشرس هجمات حوثية استخدمت فيها الميليشيات كل أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ولفتت إلى أنه وفى ليلة واحدة فقط "ليلة الجمعة" تعرضت المدينة لـ 10 صواريخ باليستية.

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