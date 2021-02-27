عاجل .. اعتراض صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

جدة - نرمين السيد - وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فى وقت سابق اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثى باتجاه خميس مشيط فى المملكة العربية السعودية. وتعد المسيرة المفخخة هى الرابعة التى تطلقها الميليشيات الإرهابية لاستهداف المدنيين والأهداف المدنية فى السعودية منذ أمس الجمعة، والثانية التى تستهدف منطقة خميس مشيط. وندد التحالف العربى، أمس الجمعة، باستمرار محاولات ميليشيا الحوثى العدائية فى استهداف المدنيين والأعيان المدنية، محذرًا من محاولات الميليشيات الإرهابية المتواصلة للاعتداء على المدنيين، والتى تمثل جرائم حرب، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى.

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