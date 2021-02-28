امرأة تسلم حبيبها لمكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب اقتحام الكابيتول

سلّمت امرأة حبيبها بعد نشوب مشاجرة بينهما أدت بها إلى الوشاية عليه أمام السلطات الأمريكية، بسبب أحداث الكابيتول، وفق ما ذكرته شبكة إن بي سي نيوز.

وقالت الشرطة الأمريكية إن امرأة سلمت صديقها السابق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن أخذ استراحة خلال أعمال الشغب في الكابيتول الشهر الماضي لتوبيخها في رسالة نصية.

وأعطت صديقة ريتشارد ميتشيتي السابقة للسلطات سلسلة من الرسائل التي أدت إلى اعتقاله، لمشاركته في يوم 6 يناير "إذا لم تتمكني من رؤية أن الانتخابات مسروقة، فأنت معتوهة"، وفقا لشهادة وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص كريستوفر ديلون.

وكشفت وثائق المحكمة عن عدة صور لميتشيتي مرتديا قبعة بيسبول شيكاجو وايت سوكس، داخل مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

وبهذا يكون ميتشيتي متورطًا مع أنصار ترامب في اقتحام الكونجرس ومنعه رسميًا من قبول أصوات الهيئة الانتخابية التي أدت إلى انتخاب الرئيس جو بايدن في نوفمبر.

وبعد خطاب من ترامب،خرجت الجماهير المناصرة له للإدعاء بتزوير الانتخابات لصالح الرئيس الحالي جو بايدن،ما أدى إلى اقتحام الكونجرس، في حدث غير مسبوق، خلف 5 قتلى من بينهم ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك.

وتم اتهام ميتشيتي من ضمن آخرين، إلى دخول الكونجرس وعرقلة أعماله، ما أدى إلى فوضى عارمة.