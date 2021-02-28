كلوب يتحدث عن وجود صلاح مع ليفربول: بقاؤه مهم للغاية

أثنى المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، على نجم "الريدز"، المصري الدولي محمد صلاح، مشيدا بدوره في مختلف خطوط الفريق.

ورغم خسارة ليفربول فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إلا أن صلاح قدّم أداء جيدا، وسجل 24 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات.

وتعليقا على التقارير التي كانت قد تحدثت عن احتمال انتقال صلاح للدوري الإسباني قال كلوب: "من المهم للغاية لليفربول وصلاح بقاء اللاعب مع الفريق".

وأضاف كلوب: "لا أمدح لاعبي ليفربول كثيرا رغم أني أحب القيام بذلك دائما، إلا أن الوضع مع صلاح مختلف، فالأرقام المرتبطة بإنجازاته تتحدث عن ذاتها بصراحة".

وتابع قائلا: "صلاح ليس مجرد هداف فقط، فهو لاعب بالغ الأهمية لمختلف صفوف ليفربول"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان صلاح قد نجح مطلع فبراير في أن يصبح أول لاعب في ليفربول يحرز 20 هدفا على الأقل في أربعة مواسم مختلفة منذ فعلها الأسطورة إيان راش.

كذلك فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول عن شهر ديسمبر الماضي.

ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، حيث جاء إلى صفوف "الريدز" في صيف عام 2017، ودفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو لنادي روما من أجل إتمام التعاقد معه.