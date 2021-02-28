مقتل 11 شخصا فى هجوم مسلح بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وذكرت النيابة العامة بالولاية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - "أنه تم العثور على جثث لعشرة رجال مصابين بطلقات نارية، وملقاه على رصيف أحد الشوارع، إضافة إلى العثور على جثة شاب - فى أحد المنازل - يبدو أنه من القاصرين، ومصاب بطلقة نارية".
وأشارت إلى أنه تم العثور أيضا على شخصين - امرأة وطفل - مصابين بطلقات نارية، مؤكدة أنه تم تقديم المساعدة الطبية لهما، كما باشرت بالتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
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