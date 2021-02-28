عاجل.. سقوط مروحية روسية فى ريف الحسكة شمال سوريا ومقتل قائدها

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، سقوط مروحية روسية فى ريف الحسكة شمال سوريا، ومقتل قائدها، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأحد، سقوط مروحية روسية فى ريف الحسكة شمال سوريا، ومقتل قائدها، منذ قليل. فيما قالت وسائل إعلام روسية، نقلا عن وزارة الدفاع فى موسكو، إن المروحية الروسية أجرت هبوطا اضطراريًا فى سوريا، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا أو مصابين.

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