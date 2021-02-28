أخبار اليمن : الحديدة.. 162 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 162 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 162 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وقرب شارع الخمسين ومحاولة تسلل في حيس، و24 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 259 قذيفة و101 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وذكر المصدر أن الخروقات شملت 8 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين والمنظر والتحيتا وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 و18 طائرة تجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 وحيس والمنظر والتحيتا والدريهمي والفازة.
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