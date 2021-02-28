"إتش بي" تستحوذ على صانع ملحقات أجهزة الألعاب الرقمية "هايبر إكس" مقابل 425 مليون دولار

أعلنت شركة "إتش بي" (HP) الأمريكية، رائدة صناعة أجهزة الحاسبات الشخصية، استحواذها على شركة "هايبر إكس" (HyperX) المتخصصة في صناعة ملحقات أجهزة الألعاب، في صفقة بلغت قيمتها 425 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تمنح تلك الصفقة "إتش بي" موطئ قدم قويا في سوق ملحقات أجهزة الألعاب.

وبحسب بنود الصفقة، سوف تنتقل لشركة "إتش بي" ملكية العلامة التجارية "هايبر إكس" من مالكها الحالي شركة "كينجستون"، فيما ستحتفظ الأخيرة بملكية المنتجات الأخرى من وسائط التخزين "ي رام" و"فلاش" و"إس إس دي".

وتعد "هايبر إكس" إحدى العلامات التجارية المميزة في السوق، حيث تشمل ملحقات أجهزة الألعاب الرقمية؛ بما في ذلك خط إنتاج سماعات الرأس "كلاويد"، ولوحات المفاتيح المخصصة للألعاب، إلى جانب الميكرفونات عالية الجودة.