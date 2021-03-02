شن مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" هجوما على قاعدة للأمم المتحدة في مدينة ديكوا شمال شرقي نيجيريا، الاثنين، وفرضوا حصارا على ملجأ احتمى فيه 25 موظفا إغاثيا، حسبما أفادت مصادر أمنية وإغاثية.

وقال مصدر إغاثي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم نشر اسمه، إن "المهاجمين أضرموا النار في المركز الإغاثي وأحرقوه بالكامل، لكن حتى الآن لم يصب أي موظف". وأضاف: "لدينا 25 موظفا يحتمون في ملجأ يحاول المسلحون اقتحامه حاليا"، مؤكدا بذلك معلومات أوردها مسؤول في الجيش النيجيري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلحون مرتبطون بداعش يهاجمون قاعدة للأمم المتحدة في نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.