البنتاجون: مقتل مسلح وإصابة اثنين آخرين تابعين لإيران فى غارتنا على سوريا

جدة - نرمين السيد - أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، أن الهجوم الأمريكى الأخير على سوريا الأسبوع الماضى أسفر عن مقتل أحد أفراد جماعة مسلحة مدعومة من إيران وإصابة اثنين آخرين.





وقال جون كيربى: "سنواصل التقييم كما تعلمون، وإذا تغيرت هذه المعلومات فسنخبركم بالتأكيد". وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأسبوع الماضى، أن سلاح الجو الأمريكى وجه ضربة لمواقع داخل الأراضى السورية، وأن طائراته تمكنت من تدمير 9 مواقع بالكامل بالإضافة إلى إصابة موقعين آخرين جزئيا.

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