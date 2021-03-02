إيطاليا.. 246 وفاة و13114 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 246 وفاة و13114 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 97945، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2.94 مليون.

وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 192 وفاة و17455 إصابة بالفيروس في اليوم السابق.

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