الولايات المتحدة: عازمون على تعميق التعاون مع أوروبا

أكدت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أهمية الشراكة عبر الأطلسي، معربة عن عزمها السعي لتعميق أوجه التعاون بين الولايات المتحدة والقارة الأوروبية.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اليوم، بين "يلين" و"باولو جينتيلوني" المفوض الاقتصادي الأوروبي، والتي أبدت خلاله حرصها على تعزيز العلاقات مع أوروبا بشأن التحديات السياسية الرئيسية ومن بينها الجائحة ودعم التعافي الاقتصادي الدولي ومحاربة التفاوت في الدخول وبحث تهديدات التغير المناخي.
وشددت يلين على التزامها بالعمل على إعادة الانخراط بفعالية في مناقشات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التنسيق الضريبي الدولي تمهيدا لمعاهدة قوية على نطاق عالمي في هذا المجال.
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