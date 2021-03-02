هيئة المحتوى المحلي وظائف شاغرة إدارية للسعوديين بالمملكة 1442 هـ

هيئة المحتوى المحلي وظائف شاغرة ، إدارية تم الإعلان عنها اليوم، الموافق الإثنين 2 من شهر مارس للعام 2021م، الموافق 18 من شهر رجب لعام 1442هـ، لحملة شهادات البكالوريوس في تخصصات متنوعة ومختلفة، وفق آخر مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، للعمل لدى مقر الهيئة الرئيسي، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، من خلال الإعلان عبر موقعها الإلكتروني، أن التقديم في الوظائف الشاغرة سيكون إلكترونيًا، عبر رابط التوظيف الخاص بالهيئة، والجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة تم تكثيف إعلانات الوظائف لدى القطاعات المختلفة بالمملكة، وهو أحد أهداف برامج رؤية المملكة 2030م، والتي تهدف لإتاحة فرص عمل للشباب السعودي، لتحقيق ذاته وإثبات نفسه، بما يلاءم طموحه، وهو ما يعمل على تحقيقه القائمين على شؤون المملكة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان.

والجدير بالعلم أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تسير على منهج خاص يعمل على استقطاب الكفاءات التي تسهم في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية، ويكون لديهم القدرة على إتمام العمل باحترافية ومهنية عالية، إضافة إلى جذب الكفاءات التي تمتلك مهارات وقدرات، والتي بإمكانها التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأعمال بشكل مثالي، وذلك بهدف توفير بيئة عمل جاذبة وتنافسية، تمنح صاحب الجدارات مكانته بين منسوبيها، لتحقيق أفضل أداء للهيئة وبفعالية متناهية، وقد تم الإعلان عن فرص العمل بها وفق رؤية 2030م، لتتيح الفرص لدى الشباب السعودي لرفع مهاراته، والارتقاء بالمورد البشري الذي من خلاله سيتم الارتقاء بالمملكة.

وعن فرص العمل المتوفرة لدى الهيئة، كما تم إعلانها اليوم، والشهادات المطلوبة لكل مسمى وظيفي، فهي بالترتيب التالي:

وظيفة أخصائي إدارة العقود، لحملة شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال، أو حملة شهادة بكالوريوس في القانون، أو حملة شهادة بكالوريوس الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة. وظيفة مسؤول شؤون مجلس الإدارة، لحملة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وللتقديم على فرص العمل الشاغرة بالهيئة، يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

القيام بالدخول على رابط التوظيف الرسمي الإلكتروني، لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

اختيار الوظيفة الشاغرة المناسبة لمؤهل الدراسي، والضغط على أيقونة التقديم فيها.

القيام بإدخال حسابك، لتعبئة البيانات بشكل صحيح.

القيام بالضغط على أيقونة إرسال الطلب، بعد التأكد من تعبئة جميع بياناتك المطلوبة بشكل صحيح.

وقد أوضحت هيئة المحتوى المحلي، أن التقديم على فرص العمل المتاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للتوظيف، يبدأ من تاريخ الإثنين الموافق 1 مارس 2021م، وهو الموافق ١٨ من شهر رجب ١٤٤٢هـ، والتقديم مستمر حتى تاريخ السبت الموافق 13 مارس 2021م، أي ينتهي يوم السبت 29 من شهر رجب ١٤٤٢هـ.