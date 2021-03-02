طلب رسمي ياباني للصين بشأن "المسحات الشرجية"

قدمت اليابان طلبا رسميا إلى الصين تطالب فيه الأخيرة بالامتناع عن أخذ المسحات الشرجية المثيرة للجدل لمواطنيها، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وتأتي شكوى طوكيو بعد تقارير تحدثت عن أن دبلوماسيين أميركيين أخضوا لفحص المسحة الشرجية، الأمر الذي تنفيه بكين.

وقالت الصين، التي سيطرت على الوباء إلى حد كبير، إنها بدأت في استخدام المسحة الشرجية في أواخر يناير الماضي، قائلة إنها أكثر فعالية من مسحات الأنف والفم، على الرغم من أن خبراء يشككون في ذلك.

ويرى خبراء أن المسحة الشرجية غير دقيقة، فالنتائج الإيجابية في البراز لا تعني وجود فيروس حي.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، في وقت متأخر من الاثنين إن طوكيو قدمت طلبا رسميا من خلال سفارتها في بكين لإعفاء اليابانيين القادمين إلى الصين من المسحة الشرجية، وفق "فرانس برس"

وأضاف كاتو "طلبت سفارتنا استثناء المواطنين اليابانيين من اختبارات "PCR" الشرجية . أعرب بعض المغتربين اليابانيين عن أن هذه الاختبارات تتسبب بضائقة نفسية كبيرة ".

وتابع: "في هذه المرحلة لم نتلق ردا بأنهم ( الصينيين) غيروا هذا النهج. سنواصل الضغط بشأن المسألة".