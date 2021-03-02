مصرع 11 عاملا وإصابة العشرات عقب انهيارات لـ منجم ذهب فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات المحلية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن موقعًا لـ تعدين الذهب يقع فى إقليم بام شهد سلسلة من الانهيارات الأرضية بسبب استخدام المتفجرات فى عمليات التنقيب.
وأضافت: "تم انتشال عدد من الجثث خلال عمليات البحث، التى توقفت فى ظل مخاوف من حدوث انهيارات أرضية أخرى".
جدير بالذكر، أن بوركينا فاسو شهدت طفرة فى التعدين خلال العقد الماضى، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أنها أنتجت ما يقارب الـ60 طنا من المعدن النفيس، بزيادة حوالى 20% مقارنة بالعام السابق.
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