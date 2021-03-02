أمريكا تسجل أكبر انخفاض فى إصابات كورونا منذ أكتوبر الماضى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكتوبر الماضى تسجل أقل من 50 ألف حالة إصابة فى 24 ساعة. ومن جانبه، شدد الرئيس الأمريكى جو بايدن، على أهمية التزام الشعب الأمريكى بإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وكتب بايدن فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اغسل يديك، وحافظ على التباعد الاجتماعى، وارتدى الكمامة، واحصل على اللقاح حين يأتى دورك".

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