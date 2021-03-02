رئيس وزراء تركيا السابق: نظام أردوغان قائم على الاستبداد

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوغلو، خلال جلسة افتراضية جمعته بأعضاء حزب المستقبل، أنه "لسوء الحظ نواجه اليوم إضفاء الطابع المؤسسى للاستبداد، وعندما تنظر إلى الهياكل التى تتحالف معها حكومة أردوغان، فإن سجلات جميعهم تقريبًا مشكوك فيها"، فى إشارة منه إلى حليف الرئيس وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلى.
وتابع داود أوغلو قائلا: لا يمكن تخيل نظام سياسى قائم على الرفاهية الفردية، مبدأ فصل السلطات له فى الواقع جانب يحمى الناس من أنفسهم ، بينما انتشرت مؤخرا ظاهرة نزع الصفة الإنسانية من المجتمع بأسره من خلال سياسات حزب العدالة والتنمية.
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