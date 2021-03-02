بالأرقام.. اتحاد نقابات العمال التركى يكشف ارتفاع حد الفقر

جدة - نرمين السيد - وتشير الدراسة التى جاءت تحت عنوان "حد الجوع وحد الفقر فى تركيا" إلى ارتفاع حجم النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة مكونة من أربع أفراد للحصول على التغذية السليمة والمتوازنة حتى أنها بلغت 2.719 ليرة"، حسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

كما تؤكد الدراسة ارتفاع حجم النفقات الشهرية الضرورية الأخرى، التى تتضمن الملابس والمسكن والمواصلات والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة، نحو 8.856 ليرة خلال شهر فبراير هذا العام.

فيما سجلت معدلات تضخم مستلزمات المطبخ، التى تعكس الحد الأدنى للجوع، زيادة شهرية بنحو 2.5% وزيادة سنوية بنحو 20.4%.

كما كشفت الدراسة عن ارتفاع حد الجوع فى تركيا بنحو 67 ليرة، مقارنة بالشهر السابق، وبنحو 462 ليرة مقارنة بشهر فبراير من عام 2020، بينما ارتفع حد الفقر بنحو 218، مقارنة بالشهر السابق، وبنحو 1.503 مقارنة بشهر فبراير من العام الماضى 2020.