هدية من الصين.. العراق يعلن بدء عمليات التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء،عن بدء عمليات التطعيم من الدفعة الأولى من لقاحات كورونا التي وصلت الى العراق من الصين.

ووفقا لـ "بغداد اليوم"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، إن "تطعيم المجموعات المشمولة بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الذي وصل إلى مطار بغداد سيبدأ اليوم"، مشيرا إلى أن 'ثلاجات نقل حصص المحافظات من اللقاحات بدأت بتوزيعها ، فيما تم توزيع حصص اللقاح على مديريات صحة بغداد".

وفي السياق ذاته ، شكر وزير الصحة حسن التميمي "جمهورية الصين التي تبرعت بالجرعة الأولى من لقاح سينوفارم كتبرع من الشعب الصيني للشعب العراقي" ، مضيفا "خلال الأيام القليلة التي ننتظرها من أجل وصول حصة العراق من منشأة كوفاكس".

وتابع التميمي: 'كوفاكس ستزود العراق بـ16 مليون جرعة بـ170 مليون دولار'.

وأضاف: "اتفقنا مع شركة فايزر على تزويد العراق بأكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا' ، مبينا أن 'جرعات فايزر ستصل بعد موافقة مجلس النواب على قانون مكافحة جائحة كورونا". وأضاف الوزير: 'لدينا أيضًا تفاهم مع سينوفارما لتوفير مليوني جرعة'.