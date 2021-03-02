لتطوير لقاح جديد ضد كورونا.. النمسا تعلن عن تعاون جديد مع إسرائيل

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إنه ورئيس الوزراء الدنماركي مات فريدريكسن يعتزمان التوقف عن الاعتماد فقط على الاتحاد الأوروبي بشأن التزويد بلقاحات كورونا.
وأعلن أن البلدين يخططان للتعاون مع إسرائيل في تطوير نوع آخر من اللقاحات.
ومن المتوقع أن يصل الاثنان إلى إسرائيل الخميس المقبل ويبحثان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التعاون بشأن البحث وتطوير اللقاحات.
وقال كورتس: "يجب أن نستعد لمزيد من الطفرات ولا يجب أن نعتمد فقط على الاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن النمسا قامت حتى الآن بتلقيح 5.5٪ من سكانها.
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