ماكرون يعترف: بومنجل تم تعذيبه واغتياله على يد الجيش الفرنسي

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل تم "تعذيبه واغتياله" على يد الجيش الفرنسي عام 1957، خلال الحرب الجزائرية.
وينفي اعتراف ماكرون الرواية التي حاولت باريس الترويج لها في حينه، بأن بومنجل انتحر.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا" وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم، الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962، وما زالت حلقة مؤلمة في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
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