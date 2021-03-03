نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج شبه طبي 2021 بدون بكالوريا موقع قائمة الناجحين في مساعدي التمريض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج مسابقة مساعدي التمريض 2021 شبه طبي بدون بكالوريا ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر أخبار عن إعلان نتائج شبه طبي بدون بكالوريا 2021 بجميع الولايات الجزائرية، وقائمة الناجحين في الشبه طبي 2021 حيث كانت وزارة الصحة والسكان قد فتحت باب تسجيلات شبه طبي بدون بكالوريا للحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي في جميع الولايات، وبدأت عمليات التسجيل في مسابقة مساعدي التمريض 2021 من يوم 4-2-2021 واستمرت عمليات التسجيل في شبه طبي بدون بكالوريا حتى يوم 24-2-2021، وسنرفق أدناه رابط نتائج مسابقة مساعدي تمريض شبه طبي 2021 بدون بكالوريا.

نتائج مسابقة شبه طبي 2021

نتائج مسابقة مساعدي التمريض 2021 شبه طبي بدون بكالوريا ، شملت مسابقة مساعد تمريض اختبارين أولهما اختبار اختياري في مادة العلوم الطبيعية أو مادة الرياضيات والذي تقرر أن تكون المدة الزمنية له ساعتين، أما الاختبار الثاني كان في احدي اللغات الأجنبية اللغة الانجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الأسبانية وتقرر أن تكون مدته ساعتين.

وجدير بالذكر أنه خلال فترة التسجيلات كان موقع وزارة الصحة والسكان الجزائرية قد تعرض لضغط كبير مما أدى إلى حدوث عطل تقني في الموقع وتوقف الموقع لفترة زمنية من الوقت، ولكن الإدارة القائمة على العمل في الموقع قامت على وجه السرعة بإصلاح ذلك العطل مما أدى إلى عودة عمل الموقع بشكل طبيعي جداً وتم استقبال طلبات الراغبين بالتسجيل في شبه طبي بدون بكالوريا 2021.

نتائج قائمة الناجحين في الشبه طبي 2021

حتى الآن لم يتم صدور أي بيان رسمي واضح من جانب وزارة الصحة والسكان الجزائرية عن موعد إعلان نتائج مسابقة مساعدي التمريض 2021 ، وسوف نكون قريبين جداً لرصد وتقديم أهم وأخر أخبار وزارة الصحة والسكان الجزائرية وما سيتم الكشف عنه خلال الفترة القادمة فيما يخص موعد صدور نتائج مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا 2021 وإعلان قائمة الناجحين في مسابقة الشبه طبي 2021.

رابط موقع نتائج الشبه طبي بدون بكالوريا 2021

سيتم الإعلان قريباً عن نتائج مسابقة شبه طبي 2021 وصدور نتائج قائمة الناجحين في الشبه طبي 2021 قوائم المسجلين والمقبولين بمسابقة الشبه طبي 2021، بوظائف جراحي أسنان للصحة العمومية، وأعوان رعاية أطفال للصحة العمومية، ومساعدي تمريض للصحة العمومية.، ويُمكنكم الاستعلام عن نتائج مساعدي التمريض 2021 من خلال رابط موقع وزارة الصحة والسكان، وسوف نتابع المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص ذات الشأن، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والسداد لجميع المتقدمين والمسجلين بمسابقة مساعدي التمريض في الجزائر.