“نظام نور” PDF نموذج استمارة الفحص الطبي المبدئي للصف الأول روضات أطفال بالهوية

استمارة الفحص الطبي الجديد في نظام نور الذي تم الإعلان عنه لتقديم الطلاب في الصف الأول من روضات الأطفال وتسجيل ولي أمر جديد، وذلك بملف شرح لكيفية عمل ومليء استمارة طالب لدخول العام الدراسي الجديد 1442-1443، وذلك ليتم الاستعداد والتجهيز لتقديم طلاب الروضات بعد الانتهاء من تقديم الأول الابتدائي بمدارس القطاع الحكومي بجميع عموم المملكة.

ملفات شرح تسجيل الطلاب بالقطاع الحكوميماهي الاستمارة التي يجب عملها قبل الالتحاق بالروضات

قام نظام نور بالإعلان عن شكل نموذج استمارة الفحص الطبي المبدئي للطالب المستجد للتمكن من التسجيل في روضات الأطفال الحكومية، حيث يعتبر الكشف الطبي على الطالب المستجد من أهم ضروريات الالتحاق بالتعليم بالمدارس السعودية، وذلك للتأكد على صحة الطالب أو التعرف على الأمراض المزمنة التي يعاني منها، وكذلك معرفة الإعاقات التي لديه في حال كان يعاني منها، ليتم تخصيص المكان المناسب والتعليم المناسب له كما يتم توفير الرعاية الصحية المناسبة له،

ماهي استمارة الفحص الجديدة

أهم ما يميز تلك الاستمارة هو ما يكون مسموحا للمسجلين الجدد التدوين فيها، حيث تشتمل على:

تاريخ الطفل المرضي، في حال كانت له أمراض مزمنة، وكذلك تاريخ العائلة المرضي.

يتم كتابة الحالة التأهيلية للطالب المستجد.

جميع الفحوص التي خضع لها من قبل يتم كتابتها أيضا.

الحالة البدنية والصحية والذهنية للطالب أيضا.

لابد أن يتم اعتمادها من الجهات الصحية المعتمدة لدى المملكة ولدى وزارة الصحة.

يتم طباعة الاستمارة على موقع نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين.

يتم الدخول على رابط نظام نور يكون الاستخدام في النظام هو حساب ولي الأمر في نور المركزي. يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم يبدا تسجيل الدخول. يتم اختيار ايقونة تسجيل الأبناء. يقوم ولي الأمر باختيار أيقونة “استمارة الفحص الطبي”. يتم تحويل الاستمارة إلى ملف PDF يتم طباعة الملف وتنزيل التقارير اللازمة عليه.

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كيفية تسجيل استمارة الفحص الطبي