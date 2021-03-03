باكستان تسجل 1388 إصابة جديدة و75 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 583 ألفا و916 حالة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 75 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و13 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 554 ألفا و255 شخصا، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 6 آلاف و549 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 16 ألفا و648 حالة.
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