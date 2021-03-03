تل أبيب تشتكي إيران بسبب تفجير السفينة الإسرائيلية في الخليج

بعث سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، جلعاد أردان، بمذكرة شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والى الأمين العام للأمم المتحدة، جوتيريش، يحمل فيها إيران مسؤولية الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإسرائيلية في مياه الخليج الخميس الماضي.
وقال إن إسرائيل ستعمل بكل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن مواطنيها.
وجاء في المذكرة التي أرسلها أردان الى مجلس الامن: "إن الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإسرائيلية في مياه الخليج يثبت مرة أخرى أن النظام في طهران يواصل العمل بكل الطرق لزعزعة الاستقرار في المنطقة منتهكا قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح خلال في وقت سابق أثناء مقابلة له، مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأنه "من الواضح ان هذا بالفعل عمل قامت به إيران".
وأضاف رئيس الوزراء: "إن إيران أكبر عدو لإسرائيل ونحن نتصدى لها في المنطقة كلها ولن يكون لدى الإيرانيين أسلحة نووية – سواء باتفاق أو بدون اتفاق. وقلت ذلك لصديقي بايدن أيضًا".
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