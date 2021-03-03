جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن "العقوبات الأمريكية على موسكو عمل عدائى وسنتخذ الإجراءات المناسبة للرد عليها"، جاء ذلك خلال خبر عاجل أودرته قناة "سكاى نيوز" العربية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: العقوبات الأمريكية عمل عدائى ونتخذ الإجراءات المناسبة للرد عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.