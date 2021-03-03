موعد مباراة الاتحاد والوحدة القادمة 2021/03/05 في الدوري والقناة الناقلة ومعلق المباراة

موعد مباراة الاتحاد والوحدة السعودي في الدوري والتي تنطلق الجمعة 2021/03/05، على ملعب مدينة الملك بد العزيز الرياضية بالشرائع بعد قرار لجنة المسابقات بنقل المباراة من ملعب الجوهرة المشعة، والمباراة ضمن مباريات الأسبوع رقم 22 من الدوري السعودي للمحترفين تترقبها جماهير العميد المتعطشة للفوز للاقتراب من مركز وصافة الدوري، المؤهل لبطولة دوري أبطال أسيا، وتنقل المباراة من خلال قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي، تلعب عدة لقاءات هامة في الجولة 22 في نفس اليوم، وكان الاتحاد قد فاز في الدور الأول على الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد، يدخل العميد اللقاء وهو في المركز أل 3 برصيد 35 نقطة، بينما يدخل الوحدة اللقاء وهو في المركز أل 11 برصيد 27 نقطة وفيما يلي القناة الناقلة ومعلق المباراة.موعد مباراة الاتحاد والوحدة والقناة الناقلة والمعلق
تلعب المباراة يوم الجمعة الموافق 2021/03/05، في تمام الساعة 19.35 بتوقيت مدينة القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة المكرمة/ 21.35 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل على قناة السعودية الرياضية الثانية KSA SPORTS HD 2، ويعلق عليها المعلق السعودي الكبير عبد الله الحربين.ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة21
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الشباب
|21
|13
|5
|3
|9
|25:44
|19
|44
|2
|الهلال
|21
|11
|6
|4
|9
|17:38
|21
|39
|3
|الاتحاد
|21
|9
|8
|4
|9
|22:30
|8
|35
|4
|الأهلي
|21
|10
|5
|6
|9
|32:33
|1
|35
|5
|التعاون
|21
|8
|7
|6
|9
|17:24
|7
|31
|6
|الإتفاق
|21
|9
|3
|9
|9
|35:34
|-1
|30
|7
|النصر
|21
|8
|5
|8
|9
|28:30
|2
|29
|8
|الفيصلي
|21
|7
|8
|6
|9
|27:29
|2
|29
|9
|القادسية
|21
|7
|8
|6
|9
|33:32
|-1
|29
|10
|الباطن
|21
|7
|6
|8
|9
|32:32
|0
|27
|11
|الوحدة
|21
|8
|3
|10
|9
|36:30
|-6
|27
|12
|الرائد
|21
|7
|4
|10
|9
|32:32
|0
|25
|13
|الفتح
|21
|7
|4
|10
|9
|41:33
|-8
|25
|14
|أبها
|21
|7
|4
|10
|9
|37:28
|-9
|25
|15
|ضمك
|21
|4
|5
|12
|9
|38:25
|-13
|17
|16
|العين
|21
|4
|3
|14
|9
|44:22
|-22
|15
ألتقى نادي اتحاد جدة ضد فريق الوحدة السعودي قبل هذا اللقاء في 17 مباراة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان نصيب الفوز لفريق اتحاد جدة في 11 مباراة، بينما حقق فريق الوحدة الفوز في 4 مباريات فقط وحسم نتيجة التعادل مباراتين.بطاقة مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري
- المباراة : اتحاد جدة * الوحدة.
- المنافسة : الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.
- الموعد ” الجمعة 2021/03/05 الساعة 19.35 بتوقيت القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة.
- القناة الناقلة : KSA SPORTS HD 2.
- الملعب : ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع.
- معلق المباراة : المعلق عبد الله الحربين.
- تقديم طلب إعفاء القروض ومساعدات مالية وغيرها من الديوان الملكي لمواطني المملكة
الوسوم
موعد مباراة الاتحاد والوحدة السعودي في الدوري والتي تنطلق الجمعة 2021/03/05، على ملعب مدينة الملك بد العزيز الرياضية بالشرائع بعد قرار لجنة المسابقات بنقل المباراة من ملعب الجوهرة المشعة، والمباراة ضمن مباريات الأسبوع رقم 22 من الدوري السعودي للمحترفين تترقبها جماهير العميد المتعطشة للفوز للاقتراب من مركز وصافة الدوري، المؤهل لبطولة دوري أبطال أسيا، وتنقل المباراة من خلال قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري للدوري السعودي، تلعب عدة لقاءات هامة في الجولة 22 في نفس اليوم، وكان الاتحاد قد فاز في الدور الأول على الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد، يدخل العميد اللقاء وهو في المركز أل 3 برصيد 35 نقطة، بينما يدخل الوحدة اللقاء وهو في المركز أل 11 برصيد 27 نقطة وفيما يلي القناة الناقلة ومعلق المباراة.موعد مباراة الاتحاد والوحدة والقناة الناقلة والمعلق
تلعب المباراة يوم الجمعة الموافق 2021/03/05، في تمام الساعة 19.35 بتوقيت مدينة القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة المكرمة/ 21.35 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل على قناة السعودية الرياضية الثانية KSA SPORTS HD 2، ويعلق عليها المعلق السعودي الكبير عبد الله الحربين.ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة21
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الشباب
|21
|13
|5
|3
|9
|25:44
|19
|44
|2
|الهلال
|21
|11
|6
|4
|9
|17:38
|21
|39
|3
|الاتحاد
|21
|9
|8
|4
|9
|22:30
|8
|35
|4
|الأهلي
|21
|10
|5
|6
|9
|32:33
|1
|35
|5
|التعاون
|21
|8
|7
|6
|9
|17:24
|7
|31
|6
|الإتفاق
|21
|9
|3
|9
|9
|35:34
|-1
|30
|7
|النصر
|21
|8
|5
|8
|9
|28:30
|2
|29
|8
|الفيصلي
|21
|7
|8
|6
|9
|27:29
|2
|29
|9
|القادسية
|21
|7
|8
|6
|9
|33:32
|-1
|29
|10
|الباطن
|21
|7
|6
|8
|9
|32:32
|0
|27
|11
|الوحدة
|21
|8
|3
|10
|9
|36:30
|-6
|27
|12
|الرائد
|21
|7
|4
|10
|9
|32:32
|0
|25
|13
|الفتح
|21
|7
|4
|10
|9
|41:33
|-8
|25
|14
|أبها
|21
|7
|4
|10
|9
|37:28
|-9
|25
|15
|ضمك
|21
|4
|5
|12
|9
|38:25
|-13
|17
|16
|العين
|21
|4
|3
|14
|9
|44:22
|-22
|15
ألتقى نادي اتحاد جدة ضد فريق الوحدة السعودي قبل هذا اللقاء في 17 مباراة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان نصيب الفوز لفريق اتحاد جدة في 11 مباراة، بينما حقق فريق الوحدة الفوز في 4 مباريات فقط وحسم نتيجة التعادل مباراتين.بطاقة مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري
- المباراة : اتحاد جدة * الوحدة.
- المنافسة : الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.
- الموعد ” الجمعة 2021/03/05 الساعة 19.35 بتوقيت القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة.
- القناة الناقلة : KSA SPORTS HD 2.
- الملعب : ملعب مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع.
- معلق المباراة : المعلق عبد الله الحربين.
- تقديم طلب إعفاء القروض ومساعدات مالية وغيرها من الديوان الملكي لمواطني المملكة
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