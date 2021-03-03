التقديم الآن تمويل العمل الحر ب150 ألف بدون فوائد بأقساط ميسرة لدى بنك التسليف

التقديم الآن على تمويل العمل الحر يصل إلى 150 ألف ريال سعودي في حاله طلب تمويل عيني من منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية في السعودية والمعروف باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة في الأعوام السابقة وتمنح تحت شروط وضوابط محددة من البنك من أهمها إحضار إصدار جديد عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسمى بوثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين بالمملكة العربية السعودية لكي يمنح له الحق في التقديم في قرض العمل الحر ويمكن من خلالها تحديد المنفعة منه سواء كان قرض نقدي أو عيني بدون فوائد عليه ويمنح تمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين عن طريق رابط التقديم على منتج نفاذ تمويل الأعمال الحرة في المملكة لدى بنك التنمية الاجتماعية التابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي

أهم المزايا التمويلية عند الحصول على تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية

هناك أقبال عالي من المواطنين السعوديين خاصة العاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية للحصول على تمويل العمل الحر بالمملكة من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية بسبب العديد من المزايا التمويلية كما يلي

القرض النقدي يصل إلى 60 ألف ريال والقرض العيني يصل إلى 150 ألف ريال ولكنه يمتاز بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

تمويل العمل الحر التابع إلى منتج نفاذ بلا فوائد أو أرباح إضافية على التمويل

يمتاز بالدفع الإلكتروني بالسعودية عند سداد قيمة قرض العمل الحر

يعطي الحق في التسجيل لدى التأمينات الاجتماعية بالسعودية عبر تمويل العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

لكل مستفيد من قرض العمل الحر يمكن فتح له حساب بنكي في المملكة العربية السعودية

أقساط شهرية ميسرة لمدة طويلة خمس سنوات تمنح عند الحصول على تمويل العمل الحر

يمنح قرض العمل الحر التابع إلى منتج نفاذ للعاطلين والموظفين السعوديين ومع توفير الهوية الوطنية سارية المفعول

تقديم طلب قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة بشرط أصدار وثيقة العمل الحر عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

شرط أساسي توفير كافة الضمانات المطلوبة في المملكة لذلك لابد من الاشتراك في منصة أبشر الإلكتروني بالسعودية عند التقديم على تمويل منتج نفاذ للعمل الحر

يمنح تمويل العمل الحر للموظفين بشرط أن لا يتعدى دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال سعودي

فوائد قشر اليوسفي الصحية

أهم شروط الموافقة على طلب قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة