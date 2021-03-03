استثناء السعودية للتقويم والإختبارات العملية ضمن خطتها للتعليم عن بعد ، دائمًا ما تعمل السلطات بالمملكة العربية السعودية جاهدة على المحافظة على صحة وسلامة مواطنيها وأبنائها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، ولتطبيقها لكافة الإجراءات الاحترازية واستمرار التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني، قررت وزارة التعليم السعودية استثناء التقويم والإختبارات العملية ضمن خطتها للتعليم عن بعد التي تستدعي حضور الطلاب لتأديتها بالمدارس والجامعات، وهذا الإستثناء يسري على جميع المدارس الأهلية والحكومية والجامعات.

ملخص لقرارات وزارة التعليم السعودية بشأن آلية استمرار الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

بعد النجاحات التي حققتها وزارة التعليم السعودية ضمن خطة التعليم عن بُعد، مع توفير كافة الوسائل والقنوات التعليمية البديلة، التي أصبحت حلقة وصل قوية بين الطالب والمعلم، كمنصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وعددهم 23 قناة، وبوابة التعليم الوطنية عين، تطبيق الروضة الإفتراضية، و قنوات الدروس على اليوتيوب، فقد قررت التالي:

استمرار خطة الدراسة عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني لعام 1442ه‍، مع اتباع الآلية التي تم اتباعها في الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس، ومكاتب التعليم. اليوم الدراسي عن بُعد يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا وذلك للمرحلة الابتدائية، والساعة التاسعة صباحًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية. بالنسبة للتعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدراسة تتم عن بُعد للمقررات النظرية وحضورية للمقررات العملية.

تخفيض الوزن النسبي للغة العربية، والتربية البدنية للبنين، والتربية الأسرية للبنات، والتربية الفنية بنسب متفاوتة. زيادة الوزن النسبي في مواد العلوم والرياضيات. زيادة التطبيقات الكتابية وغيرها بهدف التركيز على تطوير المهارات. إلغاء حصص النشاط. التقليل من عدد الساعات الأسبوعية التي يدرسها الطالب. التطبيق الأول لمواد الدراسات الاسلامية المطوّرة مع التعديل في وزنها النسبي.

بنود الخطة المطورة للتعليم عن بُعد للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العامكيفية الإستعلام عن المصروفات المدرسية

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن الخطوات التي يُمكن لولي الأمر من خلالها الاستعلام عن المصروفات المدرسية وذلك عن طريق الإتصال بمركز رعاية المستفيدين على الرقم 19996 وهو متاح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عن طريق الدخول علي الرابط المخصص لمركز رعاية المستفيدين.