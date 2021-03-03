روحانى: تصريحات واشنطن حول الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووى ما زالت شعارات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن "تصريحات واشنطن حول الرغبة بالعودة إلى الاتفاق النووى ما زالت شعارات وعليها تصحيح سياستها بسرعة"، مضيفا أنه إذا التزمت جميع أطراف الاتفاق النووى بتعهداتها فإن إيران ستنفذ تعهداتها.





وتابع روحانى بالقول، إن لهجة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى التعامل معنا مغايرة للهجة إدارة ترامب. يشار إلى أن البرلمان الإيرانى، كان قد أعلن منع أى نوع من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية من قبل مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن أى تعاون خارج اتفاق الضمانات النووية سيكون محظورا.

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