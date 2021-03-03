يحدث في جامعة الدول العربية الآن.. حراك عربي لوقف التدخلات الإيرانية

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا اليوم "الأربعاء" على هامش أعمال الدورة (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات ، ومشاركة أعضاء اللجنة من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وناقشت اللجنة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وتأتي هذه الاجتماعات وسط خضم تطورات متلاحقة على الساحة العربية وأجندات تنفذها إيران في المنطقة بدعمها وتمويلها لميليشيا الحوثي التي تصعد أعمالها الإرهابية ضد اليمن والمملكة العربية السعودية بإطلاق القاذفات والصواريخ الباليسيتية بشكل متكرر.
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