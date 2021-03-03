active” منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول للحضور والواجبات عبر منصتي 1442

تستقبل منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول الطلاب باليوم الثالث من سابع أسابيع الفصل الثاني 1442، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم استمرار التعليم عن بعد حتي نهاية ذلك الفصل وفق قرارات وزير التعليم السعودي، وأكدت الوزارة أن أعمال الاختبارات النهائية يتم العمل علي توقيعها بالموعد المرفق بالتقويم الفصلي الذي تم إعلانه أول العام الدراسي، والآن سنرفق لكم رابط منصتي للدخول بكل سهولة عبر madrasati sa وخطوات توقيع الواجبات وحلها بكل سهولة، ويجب علي الطلاب الاستعداد جيداً للاختبارات النهائية بعد أن تم التعرف علي خطوات الدخول التي سنوفرها لكم الآن خلال خطوات وشرح مبسط.

سهلت وزارة التعليم السعودية كثيراً علي الطلاب، ويمكنكم الحضور عبر المنصة الإلكترونية بكل سهولة وفق الخطوات التي سنوفرها إليكم الآن، وعن طريقها سيمكنكم دخول الحصص المقررة للأسبوع السابع باليوم الثالث من الفصل الدراسي الثاني 1442، وتجدون كيفية حل الواجبات وإرفاقها عبر المنصة بكل سهولة من خلال المرفق إليكم والذي يسهل عليكم الكثير من الأمور المدرجة إليكم وعليكم.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يمكن لكافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية الدخول وحضور الحصص، وذلك من خلال الحساب الشخصي الخاص بكم، وعن طريق الخطوات التالية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

أرفقنا لكم بالجدول السابق حصص اليوم الثلاثاء 2 من مارس 2021، ويمكنكم المتابعة للدروس عبر مجموعة قنوات عين حيث وفرت الوزارة جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع السابع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى نقل حي من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، وسيكون الجدول الخاص باليوم مشابه لجدول يوم أمس، الذي يمكنكم الاعتماد عليه بنفس المواعيد والتوقيت من أجل الحضور للحصص، وبخصوص الواجبات يمكنكم حلها وفق الخطوات التي نرفقها لكم الآن.

منصتي madrasati حل الواجبات

رابط منصة مدرستي التعليمية وفرناه لكم، ويمكن لكافة الطلاب أن يقوموا بحل الواجبات وتقديمها عبر الموقع الرسمي، وعليكم تطبيق الخطوات الآتية:

دخول المعلم والطالب إلى مدرستي التعليمية رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.

أتضح لنا الآن كل ما يخص المنصة الإلكترونية، وسيمكنكم الدخول من أجل حصص اليوم الثالث، ويجب عليكم تسجيل الحضور من خلال مايكروسوفت تيمز وحسابكم الخاص حتي تتمكنوا من متابعة العملية التعليمية والاستعداد من أجل الاختبارات النهائية عبر منصتي توكلنا التعليمية بالمملكة.

عملية تسجيل الحضور عبر المنصة الإلكترونية تتطلب منكم أن يتم استخدام المنصة منصتي madrasati، وسنتابع معكم الآن كيفية الدخول لحضور حصص اليوم في الأسبوع السابع من أسابيع الفصل الدراسي الثاني، ويجب عليكم السير وفق الجدول المرفق إليكم من وزارة التعليم السعودية، ونعلمكم أن التعليم عن بعد مستمر حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني وسيتم عقد الاختبارات النهائية في موعدها.