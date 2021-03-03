زلزال قوي يهز وسط اليونان.. ويشعر به سكان البلقان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة وسط اليونان، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
كان مركز الزلزال الذي وقع، الأربعاء، على بعد 22 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من مدينة لاريسا ووقع بعد الساعة 12:15 ظهرًا بالتوقيت المحلي (10:15 بتوقيت غرينتش)، وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
وشعر سكان مناطق بعيدة مثل عواصم مقدونيا الشمالية وكوسوفو والجبل الأسود المجاورة بالزلزال.
ووردت تقارير بشأن بوقوع العديد من توابع الزلزال.
وذكر مسؤول من خدمات الطوارئ في أثينا أنه لم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات حتى الآن، لكنه أضاف "زملائي شعروا به، كان قويا".
وقال خبير الزلازل اليوناني فاسيليس كاراثاناسيس للتلفزيون الرسمي إن الهزة كانت محسوسة في جميع أنحاء اليونان.
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