نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 قائمة المقبولين مساعد تمريض بدون بكالوريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 ، أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات نتائج مسابقة مساعدي التمريض 2021 ، كما تم صدور أسماء قائمة المقبولين في مسابقة شبه طبي بدون بكالوريا اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 ، هذا وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فتحت باب استقبال طلبات التسجيل في الشبه طبي بدون بكالوريا للحاصلين على مستوى السنة الثالثة ثانوي في جميع الولايات، وكانت عملية تسجيلات مسابقة الشبه طبي 2021 بدأت من يوم 4-2-2021 واستمرت عمليات التسجيل في شبه طبي بدون بكالوريا حتى يوم 24-2-2021، وسوف نرفق لكم أدناه رابط موقع نتائج الشبه طبي 2021 وقائمة الناجحين في الشبه طبي بدون بكالوريا 2021.

نتائج مسابقة الشبه طبي 2021

نتائج مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا 2021 ، بعد أن أصدرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قائمة الناجحين في شبه طبي بدون بكالوريا 2021 ، واللذين تقرر عدد المناصب فيها عشرة ألاف دعت جميع المترشحين لمسابقة مساعد تمرض الدخول عبر حسابهم للإطلاع على نتائج القبول أو الرفض وذلك بهدف تقديم الطعون في نفس اليوم، بالإضافة أن مديرية التكوين قد أوضحت أنه في حالة الرفض يُمكن تقديم الطعون على مستوى الحساب الخاص بدءا من يوم 3 إلى 4 مارس الجاري على أن يتم إعلان نتائج الطعون يوم الأحد الموافق 7 مارس.

وحددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم الإثنين الموافق 8 مارس 2021 موعداً لإجراء المسابقة كما حددت أيضاً يوم السبت الموافق 13 من مارس الجاري موعداً لإجراء المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لمساعدي تمريض للصحة العمومية، مساعدي جراحي أسنان للصحة العمومية وأعوان رعاية أطفال للصحة العمومية.

نتائج مسابقة مساعدي التمريض 2021 شبه طبي

نذكركم أنه تم الإعلان عن نتائج مسابقة الشبه طبي 2021 بدون بكالوريا والإفراج عن نتائج قائمة الناجحين في مساعد تمريض 2021 للعمل بوظائف جراح أسنان للصحة العمومية، وعون رعاية أطفال للصحة العمومية، ومساعد تمريض للصحة العمومية، وفي نفس السياق أوضح توفيق عمراني مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن جميع المترشحين يُمكنهم الاطلاع على ملفاتهم عبر الأرضية إذا حظيت بالقبول أولا كما يمكنهم في حالة الرفض توجيه طعن خلال 48 ساعة بعد نشر القائمة النهائية ترد عليهم مديرية الصحة بدورها خلال 48 ساعة من استقبال الرد، مُشيراً أن المترشحين الذين تم قبولهم يُمكنهم سحب استدعاءاتهم ونسخها يوم الثامن مارس 2021 للسماح لهم للمشاركة في المسابقة التي سيتم إجرائها يوم 13 من نفس الشهر الجاري

موقع نتائج مسابقة شبه طبي 2021 وزارة الصحة والسكان

للإطلاع على نتائج الشبه طبي 2021 ، قائمة المقبولين في مساعدي التمريض يرجى الدخول عبر رابط موقع وزارة الصحة والسكان، وسوف نتابع كل ما هو جديد من تفاصيل بخصوص مسابقة شبه طبي بدون بكالوريا 2021 ، أسرة الموقع تتمنى التوفيق والسداد لجميع المتقدمين والمسجلين بمسابقة مساعدي التمريض في الجزائر.