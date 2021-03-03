مفعُل تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية madrasti للدخول على الفصول الافتراضية لطلاب جميع مراحل الفصل الدراسي الثاني

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية للتعليم عن بعد back to school ،تم تفعيل رابط المنصة واعتمادها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وتعتبر منصة مدرستي من أهم المواقع التعليمية هذا العام في جميع المراحل التعليمية، ويتم زيارة المنصة التعليمية يوميا من قبل الألف من الطلاب والمعلمين والمعلمات وكذلك أولياء الأمور في جميع المراحل التعليمية حول مدن المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي التعليمية back to school 1442

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق توكلنا، يمكنكم الآن متابعة الدروس والتواصل مع المعلم بطريقة مباشرة وكذلك التواصل مع باقي الزملاء عبر المنصة ،حيث إتاحة وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية غرف دردشة صوتية في المنصة لإتاحة فرص حقيقة للتعلم الإلكتروني وخاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكنكم زيارة المنصة التعليمية يوميا من الساعة السادسة صباحا حتي المساء لتلقي الدروس وتقديم الواجبات والتواصل بين الأعضاء والمعلمين عبر غرف دردشة صوتية في المنصة، ولوجود إختلافات وفروق فردية بين الطلاب إتاحة المنصة أكثر من خمسة وأربعون ألف مصدر تعليمي مختلف يراعي تلك الفروق .

رابط منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق توكلنا

تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي التعليمية، ويمكنكم الآن الدخول علي رابط الموقع بعد تحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات علي الهواتف المحمولة، وتحتاج فقط الي إدخال رقم الهوية الشخصي بصورة صحيحة ،كما يمكن لولي الأمر الدخول الي الموقع من خلال الضغط هنا.

تستمر معدلات البحث على جوجل على الدخول على موقع مدرستي التعليمي وذلك لتسجيل الحضور فى هذا اليوم الدراسي الذي يستقبل طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وجميع المراحل التعليمية لمساعدة جميع هولاء الطلاب على التعلم عن بعُد فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد من ازمة تفشي كوفيد19.

تتواصل عمليات البحث حول رفع الواجب واثبات الحضور على مدرستي وذلك باستخدام الايقونات الموجودة على المنصة التي تم انشاءها خصيصاً لنجاح الهدف الذي تم عقد عليه انشاء موقع مدرستي التعليمي وهو مساعدة الطلاب على التعلم عن بعُد فى ظل الظروف الجارية فى البلاد، وذلك من خلال عدد كبير من الايقونات التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التعليم السعودية.

لازالنا نتابع سوياً من خلال موقعكم ثقفني الاخباري خطوات وطرق تسجيل دخول موقع مدرستي التعليمي الذي لايزال صاحب اعلي معدل بحث على جوجل من بين جميع المواقع التعليمية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية وذلك لاحتواءه على عدد كبير من المحتويات التعليمية المزودة باحدث الطرق المبتكرة لمساعدة الطلاب على التعليم عن بعُد.

لازال موقع مدرستي التعليمي مفعُل امام الجميع لتسجيل دخول يومياً على الحضور داخل الحصص الافتراضية المتاحة على موقع يومياً لمساعدتهم على التعلم عن بعُد فى ظل الظروف الجارية بداخل البلاد سواء ازمة كورونا المستجد او ازمة تعطيل المدارس التي لاتزال موجودة على مستوي دول العالم ليس فقط المملكة العربية السعودية.