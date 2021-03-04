التحالف العربي يعترض هجوما جويا ضد السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية.
وقال التحالف العربي، في بيان، إن "المحاولات الإرهابية لاستهداف المدنيين الممنهجة والمُتعمدة تمثل جرائم حرب"، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".
وأضاف التحالف "نتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني".
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