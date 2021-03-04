حالاً ومباشر نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 عبر رابط daleel.admission.gov.sd برقم الاستمارة

تترقب الطلاب والطالبات في السودان إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021، التي ستعلن اليوم من خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده البروفسورة / انتصار صغيرون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور قيادات محدودة من الوزارة وهم السيد وكيل الوزارة الدكتور / سامي الشريف، والسيد مدير عام أدارة القبول بالوزارة / علي الشيخ السماني، وسط إجراءات احترازية شديدة وسوف تعلن تفاصيل النتيجة، “نسب القبول العامة للجامعات، نسب التحصيل، الخطة العامة للوزارة في التقديم الإلكتروني” وبعد انتهاء المؤتمر مباشرة سوف ترفع النتائج على الرابط الرسمي للوزارة، ويمكن الاستعلام عنها برقم استمارة التسجيل مع التمنيات لجميع الطلاب بالتوفيق.

رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية.

رابط دليل القبول في الجامعات السودانية daleel.admisson.gov.sd.

رابط نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021خطوات الاستعلام عن نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

أعلنت الوزارة انه تم الاعتماد في تحديد نسب القبول في الجامعات السودانية على عدد المقاعد الشاغرة في الكليات السودانية في جميع ولايات لسودان، وبناءً على الرغبات التي تم تسجيلها من قبل الطلاب ووضعت الحدود الدنيا للدخول إلي الكليات، وتقوم الإدارة العامة للقبول بإعلان كل هذه التفاصيل اليوم في المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج.

التحويل في السنة الأولى يتم بناءً على توافر أماكن شاغرة في الكلية المراد التحويل إليها، ويكون التحويل من خلال الإدارة العامة للقبول بعد تحقيق نسب القبول للدخول للكلية التي ستحول لها. التحويل في السنة الثانية يجب أن يكون الطالب قد اجتاز أمتحان السنة الأولى بنجاح، ولا يكون راسب في أي مادة دراسية، وأن لا يكون مفصولاً من الكلية التي يرغب في التحويل منها.

الشروط العامة للتحويل بين الكليات السودانيةموعد إعلان نتائج القبول العام في الجامعات السودانية

سوف يتم الإعلان عن نسب القبول ليوم الخميس الموافق 2021/03/04، في تمام الساعة ألواحدة ظهراً بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بولاية الخرطوم، وبعد انتهاء المؤتمر سترفع النتائج على الموقع أو يمكن للطلاب الاستعلام من خلال الرقم الموحد “2511” بسهولة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

قالت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة راعت الظروف الاستثنائية التي مر بها الطلاب وهي تحدد الحدود الدنيا للقبول في الكليات السودانية، للعام الدراسي 2021/2022 الدور الأول وأن الوزارة تهدف إلي مساعدة الطلاب والارتقاء بمستوى تعليمهم، وأن الوزارة اعتمدت معايير تحديد نسب القبول وتسعى لخلق جيل قادر على النهوض بالسودان في كل المجالات.