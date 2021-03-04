الآن نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 القبول العام admission gov sd بالرقم ورسالة sms

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عمر شويل - جدة نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أبناءنا الطلبة والطالبات المتقدمين بطلبات قبول جامعات السودان الخاصة والأهلية أهم وأخر الأخبار عن إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 ، ونود أن نذكركم أن فترة التقديم بدأت الخميس المنتهي الثاني من فبراير الجاري، وقد انتهت فترة تقديم طلبات الجامعات السودانية 2021 في يوم السبت المنتهي الموافق 14 من نفس الشهر، وكانت وزارة التربية التعليم السودانية قد أوضحت منذ أيام قليلة أنه يتم الإعلان عن نتيجة شواغر التعليم العام والنفقة الخاصة وأبناء العاملين، والوافدين في جامعات السودان وذلك من خلال الشروط والضوابط وإلى أن تنتهي فترة التقديم سيتم الإعلان على الفور عن نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021.

تحديث: تم الإعلان عن نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 ، وذلك بعد انعقاد المؤتمر الصحفي بهدف الإعلان عن نتائج القبول العام الدور الأول للجامعات السودانية، وتم حصر عدد الطلاب المقبولين وأعلنته الوزارة والذي يٌدر بحوالي 123.770 طالب وطالبة تم قبولهم في القبول العام الدور الأول على مستوى البكالريوس والدبلوم التقني بالجامعات الحكومية والأهلية، وتجدون أدناه رابط نتيجة القبول للجامعات السودانية ٢٠٢١، www.admission.gov.sd 2021.

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021

نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة ، بخلاف دليل نسب القبول في الجامعات السودانية الذي تم نشره وتوضيحه فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات قيمة رسوم استمارة التقديم في الجامعات السودانية 2021 للشهادة السودانية وغير السودانية من السودان والتي تم تقديرها بـ100 جنيه، وللشهادة العربية والأجنبية من خارج السودان رسوم الاستمارة وقدرها 30 دولار أمريكي.

وتسود حالة من القلق والتوتر الشديد بين جميع الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بالجامعات السودانية وأولياء الأمور أيضاً بسبب تأخر إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 برقم الاستمارة عبر موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات على الإنترنت، وللأسف لم يتم الإفصاح حتى الآن عن متى سيتم إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021.

موقع نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 admission gov sd

نترقب معكم إعلان النتيجة التي يُمكنكم الاستعلام عنها برقم الاستمارة أو رقم الجلوس من خلال رابط موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والسداد لجميع طلبة وطالبات خريجي الشهادة الثانوية العامة السودانية، ولكن كانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت خلال بيان على لسان المتحدث الرسمي لديها، أن عمليات الفرز والمراجعة لجميع الطلبات المقدمة قيد التنفيذ تمهيداً لإعلان نتيجة القبول في جامعات السودان 2021 ، نتيجة قبول الجامعات السودانية علي النفقة الخاصة 2021 ، نتيجة قبول الجامعات السودانية التقديم الخاص 2021، Www admission gov sd نتيجة القبول.

تحديث: من خلال المتابعة المستمرة لأهم الأخبار عن المسيرة التعليمية في السودان الشقيق، فقد نشرت صفحة التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا بطلبات الالتحاق بجامعات السودان ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية بلغت نسبتها لـ100% للعام الدراسي الحالي، وهذا العدد من إجمالي العدد المتوقع لكافة ولايات السودان ووصلت النسبة العامة للطلاب الذين اكملوا تقديمهم إلى 113%، بالمقارنة مع العدد المتوقع من الناجحين بالشهادة الثانوية السودانية البالغ عددهم 270.895 طالب وطالبة، فيما أكدت أنه سيتم إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 قريباً خلال الأيام القادمة، ويُمكن الاستعلام عن نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 ونتائج شواغر التعليم الخاص والعام من خلال موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عبر الإنترنت، وهو الرابط المرفق أعلاه، فيما سنتابع أهم الأخبار عن تحديد موعد ظهور نتيجة التقديم العام للجامعات السودانية 2021.

معلومات عن نتيجة القبول العام للجامعات السودانية الدور الأول 2021

أبناءنا الطلبة والطالبات الأعزاء في إطار حصرنا الدائم على تلبية كافة مطالبكم والرد على جميع استفساراتكم التي تتوارد إلينا عبر تعليقات الموقع نود أن نُطالعكم على بعض المعلومات والإجابة على بعض التساؤلات فيما يخص الإعلان عن نتيجة قبول الجامعات السودانية والتي تتلخص في التالي:

إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021

من خلال ما نسعى لرصده ومتابعة مستمرة لأهم وأخر أخبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وموقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، فقد أكدت الأستاذة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعمل جاهدة على تقديم الدعم الكافي واللازم والمجهودات التي تقوم بها إدارة القبول ومركز المعلومات تمهيداً لإعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 التقديم العام والخاص لطلبة الشهادة الثانوية السودانية، وكانت الإدارة العامة للقبول قد أوضحت دليل نسب القبول بجامعات السودان لمختلف الولايات، والآن نحن في انتظار إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 عبر موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات.

تحديث اليوم 24 فبراير 2021: فيما يخص تساؤلات البعض بخصوص موعد التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية الدور الثاني، نُحيطكم علماً أن وزارة التعليم العالي قد أوضحت أنه سيتم فتح التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 الدور الثاني عبر موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بعد إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 الدور الأول مباشرة، أما فيما يخص الإجابة عن سؤال البعض الأخر عن متى سيتم إعلان نتيجة قبول الجامعات السودانية، فمن هنا عبر موقعنا نود أن نُحيطكم علماً بأن وزارة التعليم العالي لم تُصرح نهائياً حتى الىن ولم تُعلن عن موعد إعلان نتيجة القبول للجامعات السودانية، وسوف نكون على مقربة دائماً لمتابعة كل ما هو جديد من أخبار فيما يخص هذا الشأن وسنوافيكم به.

تحديث: أكدت مصادر مُطلعة أن نتيجة قبول الجامعات السودانية 2021 ستكون متوفرة لجميع الطلبة والطالبات الذين تقدموا للالتحاق بجامعات السودان اليوم الخميس الموافق 4-3-2021 عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات وذلك بعد أن ينتهي المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم الذي سينم انعقاده في تمام الواحدة ظهر اليوم، ونود ـأن نُحيطكم علماً

أن رابط نتيجة قبول الجامعات السودانية ٢٠٢١ متاح الآن، ولكن بسبب الإقبال الكبير من الطلاب الراغبين في معرفة نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 أدى ذلك إلى ضغط كبير على رابط الموقع وتسبب ذلك في ظهور رسالة حاول مرة أخرى، يرجى التحلي بالصبر قليلاً وإعادة المحاولة.