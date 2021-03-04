هذه أحدث إحصائية لأعداد المصابين بكورونا

هذه أحدث إحصائية لأعداد المصابين بكوروناكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم، أن حصيلة المصابين الإجمالية تجاوزت 115 مليون و769 ألف إصابة، تعافى منهم 91 مليونا واكثر من 469 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2 مليون ونحو 572 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم الأربعاء، زيادة ملموسة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وفي عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 440 ألف و965 إصابة جديدة، ووقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,838 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (531,652 وفاة)، والبرازيل (259,402 وفاة)، والمكسيك (188,044 وفاة)، والهند (157,471 وفاة)، وبريطانيا (123,783 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,456,377إصابة)، والهند (11,156,923 إصابة)، والبرازيل (10,722,221 إصابة)، وروسيا (4,278,750 إصابة)، وبريطانيا (4,194,785 إصابة).