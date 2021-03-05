سوريا تسجل 62 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الخميس تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة السورية في بيان، أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن ارتفع إلى 15815.

ورصدت شفاء 84 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10123 حالة .

وارتفعت أعداد وفيات كورونا منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى 1050 بعد تسجيل 5 وفيات خلال الساعات الماضية.